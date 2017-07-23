ЛАГ проведет заседание на министерском уровне по ситуации в Иерусалиме

Палестинцы бегут от слезоточивого газа, распыленного израильскими военными после пятничной молитвы на улице за пределами старого города Иерусалима. 21 июля 2017

Палестинцы бегут от слезоточивого газа, распыленного израильскими военными после пятничной молитвы на улице за пределами старого города Иерусалима. 21 июля 2017

КАИР, 23 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет в среду 26 июля экстренное заседание на министерском уровне для обсуждения ситуации в Иерусалиме, заявил официальный представитель панарабской организации Махмуд Афифи.

"В свете интенсивных контактов на протяжении 24 часов и предложения Иордании, которое поддержали несколько государств-членов ЛАГ, принято решение провести экстренное заседание на уровне глав МИД в среду 26 июля 2017 года во второй половине дня для рассмотрения вопроса агрессии и последних мер, принятых Израилем в городе Иерусалим на территории, прилегающей к мечети Аль-Акса", — говорится в заявлении Афифи.

Палестинцы требуют от Израиля убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору и отказываются проходить через их рамки к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Считая новые меры безопасности посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман, тысячи верующих прямо на иерусалимских улицах проводят молитвы. После молитв регулярно начинаются столкновения с полицией, в которых в Иерусалиме за пятницу и субботу погибли четыре палестинца, сотни получили ранения. Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу и в секторе Газа.

Ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию Храмовой горы для нападения и попытались там же скрыться от преследования.