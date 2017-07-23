ЛАГ проведет заседание на министерском уровне по ситуации в Иерусалиме

КАИР, 23 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет в среду 26 июля экстренное заседание на министерском уровне для обсуждения ситуации в Иерусалиме, заявил официальный представитель панарабской организации Махмуд Афифи.
Палестинцы требуют от Израиля убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору и отказываются проходить через их рамки к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Считая новые меры безопасности посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман, тысячи верующих прямо на иерусалимских улицах проводят молитвы. После молитв регулярно начинаются столкновения с полицией, в которых в Иерусалиме за пятницу и субботу погибли четыре палестинца, сотни получили ранения. Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу и в секторе Газа.
Ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию Храмовой горы для нападения и попытались там же скрыться от преследования.