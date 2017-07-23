У входа на Храмовую гору в Иерусалиме установили видеокамеры

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израильские власти установили у входа на иерусалимскую Храмовую гору видеокамеры, которые могут или стать основой для компромисса, или еще больше накалить обстановку в зоне ближневосточного конфликта, передает местный Второй телеканал.

Монтаж системы наблюдения у религиозной святыни израильтяне анонсировали еще неделю назад, одновременно с появлением там металлоискателей, спровоцировавшей массовые протесты местной арабо-мусульманской общины и кровопролитные столкновения с полицией.

"Минувшей ночью полиция установила новые камеры у ворот Храмовой горы", — сообщил интернет-сайт телеканала.

Местные СМИ пишут, что камеры оснащены интеллектуальной системой, которая, следя сверху за толпой, позволяет выявлять попытки проноса огнестрельного и холодного оружия. Власти рассчитывают, что нововведение даст возможность вскоре убрать металлоискатели и успокоить верующих, передает телеканал.

Тем не менее, по его данным, "Вакф", мусульманская администрация Храмовой горы, уже объявил, что будет противиться любым решениям, которые меняют статус-кво святыни, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Очередное обсуждение ситуации вокруг Храмовой горы состоится в воскресенье вечером на уровне военно-политического кабинета, объединяющего глав ключевых израильских министерств, передает телеканал.

Ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию Храмовой горы для нападения и попытались там же скрыться от преследования.

Считая нововведения посягательством на святыню и попыткой ограничить права мусульман, тысячи верующих отказываются проходить через металлоискатели и устраивают богослужения прямо на иерусалимских улицах. После молитв регулярно начинаются столкновения с полицией, в которых в Иерусалиме за пятницу и субботу погибли четыре палестинца, сотни получили ранения.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Израиль отвергает обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается как главная святыня иудаизма. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.