Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на индонезийском острове Сулавеси

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье на острове Сулавеси в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 07.55 по времени UTC (10.55 мск). Эпицентр располагался в 65 километрах к югу от населенного пункта Тинабоган. Очаг землетрясения залегал на глубине 55,8 километра.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.