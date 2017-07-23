WSJ обвинила бывшего пресс-секретаря Трампа в "краже" мини-холодильника

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший глава пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа Шон Спайсер присвоил чужой мини-холодильник. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на очевидцев "похищения".

По данным газеты, бытовой прибор стоял в помещении, где работали младшие сотрудники администрации. Спайсеру было негде хранить еду и напитки, поэтому он попросил своего помощника перенести холодильник в его кабинет, но столкнулся с решительным отказом законных хозяев мини-рефрижератора.

"Тогда мистер Спайсер дождался заката и взял дело в свои руки. Сотрудник Белого дома увидел, как после восьми вечера пресс-секретарь несет холодильник к выходу", — пишет газета.

Шон Спайсер возглавил президентскую пресс-службу в январе с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался объектом нападок со стороны журналистов.

Пресс-секретарь ушел в отставку 21 июля, на должность была назначена заместитель Сара Сандерс. По словам Спайсера, он решил "освободить место для работы нового директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи". Комментариев по поводу кражи холодильника экс-чиновник не давал.