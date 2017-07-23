В аэропорту Гонконга задержали более 50 рейсов из-за шторма Roke

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Тропический шторм Roke обрушился на Гонконг в воскресенье утром, вызвав задержку 56 рейсов в аэропорту города, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Объявленный из-за сильного ветра третий уровень опасности может оказать влияние на выполнение полетов. Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпаниями для получения последней информации по рейсам или же проверить статус рейса на сайте перед тем, как выезжать в аэропорт", — говорится на сайте воздушной гавани.

Hong Kong raises alert as Typhoon Roke approacheshttps://t.co/M3EcZ0vbXi pic.twitter.com/2DK61oBkvW — The Gulf Today (@thegulftoday) 23 июля 2017 г.

Утром в воскресенье метеослужбы города объявили восьмой уровень штормового предупреждения из десяти возможных, позже уровень опасности был снижен до третьего. При этом Гонконгская обсерватория рекомендует жителям города оставаться в помещениях, чтобы избежать любой опасности.

Издание South China Morning Post сообщает, что в городе было полностью приостановлено паромное сообщение, при этом метрополитен работает без сбоев.

Постепенно шторм смещается на запад в сторону китайской провинции Гуандун. Информации о пострадавших не поступало.