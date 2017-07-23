Российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого Бодрума

Землетрясение в Греции и Турции (25)

Лобби отеля Marmara Club-Hotel в городе Бодрум, турция после землятрясения 20 июля 2017

Лобби отеля Marmara Club-Hotel в городе Бодрум, турция после землятрясения 20 июля 2017

АНКАРА — 23 июл, РИА Новости, Алена Палажченко. Российские туристы, отдыхавшие в турецком Бодруме, третий день не могут вылететь в Москву рейсом авиакомпании iFly, сообщил РИА Новости дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе.

"К сожалению, российские туристы, которые должны были вылететь еще в пятницу, до сих пор остаются в Бодруме, так как авиакомпания iFly не направила за ними самолет. Причины этого мне неизвестны. Туристы размещены в гостинице, обеспечены питанием", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вылет ожидается в 14.00 мск. В генконсульстве России заявили РИА Новости, что следят за ситуацией и находятся на связи с турецкой стороной.

Авиакомпания iFly — российский чартерный перевозчкик, базируется в московском аэропорту "Внуково".

В пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в десяти километрах от Бодрума и в 16 километрах от греческого острова Кос. Несмотря на то, что российские туристы при ударе стихии не пострадали, многим из них пришлось провести ночь на пляже из страха перед повторными толчками.

Накануне в Ростуризме рассказали о многочисленных обращениях россиян на горячую линию. Вопросы касались досрочного завершения или отказа от уже приобретенного тура.