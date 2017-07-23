ДНР обвинила силовиков в 42 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 42 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, в результате обстрелов повреждены два жилых дома в Докучаевске.