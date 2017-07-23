Посол Катара считает, что Москва станет одним из главных партнеров Дохи

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Кризис в Заливе повлияет на экономическое сотрудничество Катара и России: Москва станет одним из главных партнеров Дохи, которая в условиях блокады переходит к более гибкой и диверсифицированной экономике, заявил в интервью РИА Новости катарский посол в России.

Дипломат обратил внимание на прозвучавшее в пятницу заявление эмира Катара, который объявил, что страна в условиях блокады "получает новые экономические перспективы".

"Мы укрепляем экономические связи с Россией и другими странами и строим более устойчивую и гибкую экономику, которая, с одной стороны, будет больше полагаться на свои ресурсы, а с другой — будет более диверсифицированной по сравнению с тем, что было до недавнего времени, когда мы зависели от других стран. И Россия определённо будет, я бы сказал, одним из главных партнеров в этом создаваемом плане экономического развития", — сказал посол.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне разорвали дипломатические отношения и авиасообщение с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в свои дела. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00.