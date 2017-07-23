В Йемене к концу года число подозрений на холеру превысит 600 тысяч случаев

ЖЕНЕВА, 23 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подозрений на холеру в Йемене к концу года увеличится вдвое и превысит 600 тысяч человек, считают в Международном комитете Красного Креста.

Эксперты МККК полагают, что к концу года холерой может заболеть каждый 45-й житель страны. К этому привело разрушение в Йемене водной инфраструктуры из-за боевых действий. В рабочем состоянии находится также менее 45% медицинских учреждений. Сложившаяся ситуация может привести к развитию других болезней, таких как малярия и лихорадка денге.

"Большая трагедия заключается в том, что вспышку холеры можно предотвратить, так как она является рукотворной гуманитарной катастрофой. Это прямое следствие конфликта, который разрушил гражданскую инфраструктуру и систему здравоохранения… Еще больше смертей можно предотвратить, но враждующие стороны должны снять ограничения и позволить ввозить медикаменты, еду и предметы первой необходимости (в Йемен)", — заявил президент МККК Петер Маурер, который в воскресенье прибыл в Йемен.

Во время своего пятидневного визита президент МККК планирует посетить Аден, Таиз и Сану, и обсудить гуманитарную ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.

По данным УВКПЧ ООН, с начала боевых действий в стране погибло свыше пяти тысяч мирных граждан, еще более восьми тысяч ранены.