В Йемене к концу года число подозрений на холеру превысит 600 тысяч случаев

ЖЕНЕВА, 23 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подозрений на холеру в Йемене к концу года увеличится вдвое и превысит 600 тысяч человек, считают в Международном комитете Красного Креста.
"Большая трагедия заключается в том, что вспышку холеры можно предотвратить, так как она является рукотворной гуманитарной катастрофой. Это прямое следствие конфликта, который разрушил гражданскую инфраструктуру и систему здравоохранения… Еще больше смертей можно предотвратить, но враждующие стороны должны снять ограничения и позволить ввозить медикаменты, еду и предметы первой необходимости (в Йемен)", — заявил президент МККК Петер Маурер, который в воскресенье прибыл в Йемен.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.
По данным УВКПЧ ООН, с начала боевых действий в стране погибло свыше пяти тысяч мирных граждан, еще более восьми тысяч ранены.