В СЦКК отреагировали на остановку работы Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня назвала остановку работы Донецкой фильтровальной станции "очередной провокацией" со стороны самопровозглашенной ДНР.

Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, остановила работу из-за обстрела.

"Остановка Донецкой фильтровальной станции 22 июля — очередная провокация со стороны НЗФ ОРДО (незаконных формирований отдельных районов Донецкой области — ред.)… Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч человек, уже не первый раз становится объектом спекуляций со стороны НЗФ ОРДО с целью скомпрометировать ВСУ, создать напряжение в обществе по обе стороны от линии разграничения сторон, сорвать перемирие", — говорится в сообщении СЦКК, опубликованном на странице штаба военной операции в Facebook.

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