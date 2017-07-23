Посол Катара рассказал о позиции Москвы по кризису в Заливе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва дала понять, что поддерживает Кувейт в качестве посредника при урегулировании кризиса в Заливе и, если понадобится, согласится с любыми усилиями по быстрому разрешению кризиса, заявил посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя в интервью РИА Новости.

Он обратил внимание, что эмир Катара, выступая в пятницу, поблагодарил Россию за "конструктивную позицию, которую Москва заняла в этом конфликте".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне разорвали дипломатические отношения и авиасообщение с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в свои дела. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

"Что предприняли партнеры по блокаде? Их представители ездили по миру и пытались убедить другие страны принять консолидированную позицию против Катара… Большинство государств отвергли подобные предложения, Россия была одной из этих стран", — сказал дипломат.

"Россия является постоянным членом Совбеза ООН, стояла у истоков формирования международных отношений под эгидой ООН и на протяжении многих лет являлась защитником принципов уважения национального суверенитета и невмешательства в дела других государств. И все, что делали эти четыре страны – как раз нарушает принципы, которые защищает Россия", — продолжил посол.

По словам посла, Москва "ясно дала понять, что поддерживает усилия Кувейта в качестве посредника", и призвала всех сесть за стол переговоров. "И если понадобится, Россия поддержит любые усилия по быстрому разрешению кризиса", — считает он.

Арабские страны предъявляли ультиматум Катару из 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00.