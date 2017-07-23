Лидер демократов в сенате призвал не винить Россию в проигрыше Клинтон

Значки с изображением кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. Архивное фото

Значки с изображением кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В поражении Хиллари Клинтон на президентских выборах виноваты демократы, а не Россия, считает лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

"Когда ты проигрываешь тому, чей уровень популярности оценивается в 40%, ты не винишь кого-то еще — Коми (бывшего директора ФБР — ред.) или Россию, ты винишь только себя", — сказал он.

Шумер объяснил, почему, на его взгляд, Клинтон проиграла. "Люди не знали, за что мы выступаем. Они знали только то, что мы против Трампа", — отметил конгресмен.

В мае бывшая соперница Трампа в борьбе за президентское кресло заявила, что проиграла из-за Джеймса Коми и из-за утечек WikiLeaks.

По словам Клинтон, "она была на пути к победе", пока директор ФБР 28 октября не уведомил конгресс о возобновлении расследования дела об использовании ею личной почты для служебной переписки и пока "русские хакеры" не опубликовали переписку главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

Трамп в Twitter назвал это "лживым предлогом", к которому прибегли демократы, чтобы оправдать свое поражение на выборах".