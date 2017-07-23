Израильские силовики задержали 25 сторонников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израильские силовики в ночь на воскресенье задержали 25 сторонников ХАМАС, включая высокопоставленных представителей главной организации палестинских исламистов, сообщила антитеррористическая спецслужба ШАБАК.
"В рамках совместной операции ШАБАК и Армии обороны Израиля 25 активистов ХАМАС были задержаны минувшей ночью. Задержания, в том числе ряда высокопоставленных фигур ХАМАС, стали частью превентивной кампании… против террористических организаций, проводимой последнюю неделю на фоне обострения ситуации вокруг Храмовой горы", — сказано в сообщении спецслужбы.
Палестинцы требуют от Израиля убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору и отказываются проходить через их рамки к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Считая новые меры безопасности посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман, тысячи верующих прямо на иерусалимских улицах проводят молитвы, регулярно перерастающие в стычки с полицией. Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу и в секторе Газа.
В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян — пожилого мужчину и двух его взрослых детей. Его супруга госпитализирована с тяжелыми ранениям. Свои действия террорист объяснил ситуацией вокруг Храмовой горы.