Израильские силовики задержали 25 сторонников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израильские силовики в ночь на воскресенье задержали 25 сторонников ХАМАС, включая высокопоставленных представителей главной организации палестинских исламистов, сообщила антитеррористическая спецслужба ШАБАК.

Аресты на Западном берегу реки Иордан израильтяне называют частью "превентивной кампании", которая проводится на фоне массовых протестов местной арабо-мусульманской общины против установки металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама.

"В рамках совместной операции ШАБАК и Армии обороны Израиля 25 активистов ХАМАС были задержаны минувшей ночью. Задержания, в том числе ряда высокопоставленных фигур ХАМАС, стали частью превентивной кампании… против террористических организаций, проводимой последнюю неделю на фоне обострения ситуации вокруг Храмовой горы", — сказано в сообщении спецслужбы.

ХАМАС, который признан в Израиле террористической организацией, контролирует сектор Газа и выступает в оппозиции к Палестинской национальной администрации, правящей на Западном берегу.

Палестинцы требуют от Израиля убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору и отказываются проходить через их рамки к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Считая новые меры безопасности посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман, тысячи верующих прямо на иерусалимских улицах проводят молитвы, регулярно перерастающие в стычки с полицией. Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу и в секторе Газа.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян — пожилого мужчину и двух его взрослых детей. Его супруга госпитализирована с тяжелыми ранениям. Свои действия террорист объяснил ситуацией вокруг Храмовой горы.