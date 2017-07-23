В Иерусалиме после столкновений с израильскими военными погиб палестинец

ГАЗА, 23 июл — РИА Новости. Палестинец скончался от ранений, полученных накануне в столкновениях с израильскими войсками на окраине Иерусалима, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

В городе продолжаются массовые протесты местной арабо-мусульманской общины против установки Израилем рамок металлоискателей у входов на Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама.

"Молодой человек получил тяжелое ранение в области груди в районе Аль-Азарии. Его доставили в государственную больницу в Иерихоне, затем перевели в медицинский комплекс в Рамалле, где врачи констатировали его смерть", — сказано в заявлении министерства.

В пятницу, на которую пришлась кульминация протестов, в стычках с полицией в арабских районах Иерусалима погибли трое палестинцев, более 200 получили ранения. В субботу и в ночь на воскресенье стычки продолжались, в том числе рядом со стенами Старого города. По данным "Красного полумесяца", за субботу в них пострадали порядка 60 человек.

Минздрав сообщил также о гибели палестинца, который, по его данным, подорвался на старой мине в окрестностях города Тулькарма на Западном берегу реки Иордан.

Палестинцы требуют убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору и отказываются проходить через их рамки к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Тысячи из них проводят на иерусалимских улицах молитвы, часто перерастающие в стычки с полицией.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе стала реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских в этом районе исторического центра Иерусалима.