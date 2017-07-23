В ЛНР заявили о девяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Украинские силовики за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ) и стрелковое оружие ", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Донецкий, Нижнее Лозовое, Желтое, Логвиново, Красный Яр и позиции Народной милиции у КПП "Станица Луганская".

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 18 раз обстреливали их позиции, в ответ ВСУ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "18 раз нарушили перемирие", "в наиболее острых ситуациях силы АТО открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов".

По утверждениям украинских военных, на луганском направлении ополченцы обстреляли Новозвановку, Желтое, Новотошковское, Крымское из стрелкового оружия и гранатометов. В пресс-центре также утверждают, что на донецком направлении из минометов, гранатометов и пулеметов ополченцы обстреливали Авдеевку и Бутовку, на мариупольском направлении из минометов обстреляны позиции сил АТО в Красногоровке.