Британские консерваторы хотят, чтобы Дэвис стал главой партии, узнали СМИ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Большинство членов консервативной партии Великобритании считают нынешнего министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса лучшим кандидатом на пост главы партии, который сейчас занимает британский премьер Тереза Мэй. Об этом свидетельствуют данные внутрипартийного опроса, опубликованного газетой Guardian.

Лидер правящей партии в Британии как правило получает кресло премьера.

Согласно результатам исследования, проведенного для издания Экономическим и социальным исследовательским советом, главными кандидатами на пост главы партии стали Дэвис (21%) и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (17%). Еще 26% опрошенных не смогли или отказались сделать выбор.

Вместе с тем отмечается, что 71% консерваторов сомневаются в том, что Мэй должна немедленно оставить пост главы партии, тогда как 22% призывают ее к отставке.

Опрос показывает, что 80% сторонников Дэвиса или Джонсона голосовали за выход Британии из ЕС на прошедшем референдуме. Около 50% тори считают, что Великобритании необходимо выйти из европейского единого рынка. Вместе с тем, 28% респондентов считают, что стране необходимо сохранить таможенный союз с ЕС.

Исследование проводилось с 21 июня по 11 июля, в нем приняли участи 1002 члена Консервативной партии.