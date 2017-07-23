В Китае частично остановили железнодорожное сообщение после землетрясения

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Железнодорожное сообщение из города Харбин китайской провинции Хэйлунцзян по ряду направлений было частично приостановлено после землетрясения магнитудой 4,9 в соседней провинции Цзилинь, сообщает телеканал CCTV.

Китайский сейсмологический центр ранее сообщил, что землетрясение произошло в воскресенье в 7.13 по местному времени (2.13 мск) в городе Суньюань провинции Цзилинь и в 153 километрах от Харбина, жители которого ощутили толчки.

После землетрясения железнодорожные власти Харбина активировали план действия в чрезвычайных ситуациях.

По состоянию на 8.30 (3.30 мск) в рамках мер безопасности были остановлены 15 пассажирских высокоскоростных поездов на участке Харбин-Пекин, на Харбин-Маньчжурской (Биньчжоуской) железной дороге.

Отмечается, что сообщений о повреждении железнодорожного полотна не поступало.