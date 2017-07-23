МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвало бы обеспокоенность в Вашингтоне, заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
"Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого", — ответил Данфорд на вопрос, считают ли США проблемой покупку Турцией российских систем ПВО, о которых сообщили некоторые СМИ.
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные.