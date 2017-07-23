МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвало бы обеспокоенность в Вашингтоне, заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Неделей ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что намерение Турции приобрести С-400 — ее суверенное решение.

"Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого", — ответил Данфорд на вопрос, считают ли США проблемой покупку Турцией российских систем ПВО, о которых сообщили некоторые СМИ.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные.