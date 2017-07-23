США важно не допустить конфронтации с Россией, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. США нужно не допустить конфронтации с Россией, поскольку речь идет о ядерной державе, однако РФ является "огромной угрозой", заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
По его словам, угрозы со стороны России можно сравнить с угрозами со стороны таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Но именно "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере", — считает он.
Он добавил, что для предотвращения угроз со стороны РФ необходимо развивать партнёрство с НАТО, поскольку Россия на постоянной основе наращивает свой военный и кибер-потенциал. "И необходимо конкурировать с ней и в этой сфере", — добавил он.