США важно не допустить конфронтации с Россией, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. США нужно не допустить конфронтации с Россией, поскольку речь идет о ядерной державе, однако РФ является "огромной угрозой", заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"Наша задача не допустить конфронтации с Россией как ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой", — сказал генерал, выступая на форуме по безопасности, организованном Aspen Institute.

По его словам, угрозы со стороны России можно сравнить с угрозами со стороны таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Но именно "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере", — считает он.

Он добавил, что для предотвращения угроз со стороны РФ необходимо развивать партнёрство с НАТО, поскольку Россия на постоянной основе наращивает свой военный и кибер-потенциал. "И необходимо конкурировать с ней и в этой сфере", — добавил он.