МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц предостерег от повторения миграционного кризиса и косвенно раскритиковал действия канцлера Ангелы Меркель по данной проблеме, пишет издание Bild am Sonntag.
В скором времени политик отправится с визитом в Италию, где намерен встретиться с премьером Италии Паоло Джентилони и обсудить с ним повышение числа беженцев, прибывающих в Европу по так называемому средиземноморскому маршруту.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.