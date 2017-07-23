В Венесуэле организуют забастовку перед выборами в учредительное собрание

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Венесуэльская оппозиция объявила о проведении на следующей неделе новых акций протеста и двухдневной забастовки в преддверии выборов в учредительное собрание, передает агентство Рейтер.

Президент Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, выборы назначены на 30 июля. Оно должно будет заняться реформой конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

В понедельник и пятницу оппозиция собирается провести массовые акции протеста, а в среду и четверг организует забастовку, передает агентство.

По его данным, в субботу в столице Венесуэлы Каракасе прошли очередные акции протеста. Как сообщается, для разгона "сотен демонстрантов" стражи порядка применили гранаты со слезоточивым газом. В результате столкновений пострадал, среди прочих, 23-летний скрипач, завоевавший известность исполнением национального гимна на скрипке прямо во время столкновений с полицией. Об общем числе пострадавших в субботних стычках не сообщается.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших по последним данным составляет 100 человек.