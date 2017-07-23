Рейтинг Макрона за месяц упал на 10%, показал опрос

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уровень доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону за месяц снизился на 10%, больше за три месяца у власти терял только Жак Ширак в 1995 году, свидетельствуют данные опроса центра Ifop для еженедельника Journal du Dimanche.
По данным газеты, в июле уровень доверия к Макрону установился на отметке в 54%. Издание поясняет, что такие результаты объясняются недавним скандалом вокруг размера оборонного бюджета, а также опасениями населения, что предвыборные обещания не будут выполнены.
В среду глава генштаба ВС Франции впервые в истории Пятой республики подал в отставку из-за резких разногласий с президентом по вопросу сокращения бюджета министерства обороны, Макрон отставку генерала Пьера де Вилье принял.