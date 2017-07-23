Рейтинг Макрона за месяц упал на 10%, показал опрос

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уровень доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону за месяц снизился на 10%, больше за три месяца у власти терял только Жак Ширак в 1995 году, свидетельствуют данные опроса центра Ifop для еженедельника Journal du Dimanche.

"Глава государства потерял десять (процентных) пунктов за месяц, свидетельствуют данные опроса Ifop для JDD. За исключением Жака Ширака, потерявшегося 15 пунктов в мае-июле 1995, это самое сильное падение доверия к президенту спустя три месяца у власти", — пишет издание.

По данным газеты, в июле уровень доверия к Макрону установился на отметке в 54%. Издание поясняет, что такие результаты объясняются недавним скандалом вокруг размера оборонного бюджета, а также опасениями населения, что предвыборные обещания не будут выполнены.

Отмечается, что многие опрошенные критикуют "авторитарность" Макрона в отношении ушедшего в отставку генерала де Вилье. Вместе с тем значительная часть респондентов продолжает отмечать "выправку главы государства и его активность".

В среду глава генштаба ВС Франции впервые в истории Пятой республики подал в отставку из-за резких разногласий с президентом по вопросу сокращения бюджета министерства обороны, Макрон отставку генерала Пьера де Вилье принял.