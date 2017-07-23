МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Британские власти не располагают информацией о местонахождении в стране более сотни детей-беженцев, прибывших в Британию без сопровождения с августа 2016 года, сообщает издание Independent.
По данным газеты, любой ребенок, прибывший в Великобританию без сопровождения, должен быть встречен сотрудниками пограничной и миграционной служб. Они должны перенаправить его к местным властям, которые будут нести ответственность за его безопасность. Однако дети, прибывающие из Кале, зачастую достигают берегов Британии незаконными путями и поэтому оказываются вне существующей системы безопасности.
В портовом городе Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы пересечь Ла-Манш по Евротоннелю и оказаться в Великобритании.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.