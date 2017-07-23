Сотрудники лондонской больницы, где лечили Чарли Гарда, получают угрозы

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сотрудники лондонской больницы Great Ormond Street (GOSH), смертельно больного 11-месячного пациента которой суды решили отключить от системы жизнеобеспечения, сообщили о многочисленных угрозах в свой адрес, связанных с делом малыша. Об этом пишет газета Guardian.

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение "продолжит приносить Чарли значительный вред".

Родители Чарли против такого решения и хотят продолжать лечение мальчика. Они собрали 1,3 миллиона фунтов пожертвований на экспериментальное лечение сына в США. Они также обратились с просьбой о помощи к папе Римскому. Ребенок страдает редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием – синдромом истощения митохондриальной ДНК.

Скотланд-Ярд займется расследованием тысяч враждебных сообщений, в том числе с угрозами смерти, полученных докторами и медсестрами больницы. Также сообщается, что сотрудники больницы сталкивались с агрессией на улице.

"Случай Чарли Гарда душераздирающий. Мы понимаем, что он вызывает большой общественный резонанс и прилив эмоций. В то же время, несмотря на все сильные чувства, которые вызывает это дело, нарушение покоя пациентов и семей недопустимо", — заявила представительница руководства больницы Мэри Маклеод.

Семья малыша ранее осудила "ужасающие" угрозы в адрес медиков и юристов, связанных с делом, и призвала к миру.