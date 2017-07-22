США предъявили гавайскому солдату обвинения в попытке оказать помощь ИГ*

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения солдату из штата Гавайи в попытке оказать материальную поддержку террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), говорится в пресс-релизе американского минюста.

Сообщается, что 34-летнего Икаику Эрика Канга (Ikaika Erik Kang) задержали еще 8 июля. Как указано в обвинительном акте большого жюри и в предыдущем заявлении о возбуждении уголовного дела, мужчина встречался с агентами ФБР под прикрытием, полагая, что они имеют связь с ИГ*. Им он передавал сведения военного характера, некоторые из которых классифицировались как засекреченные.

Также Канг предоставил агентам под прикрытием беспилотник, военное оборудование и форму, проводил им инструкции по боевым приемам и стрелковой подготовке, которые снимались на видео с целью дальнейшего использования боевиками ИГ*.

Суд по делу Канга назначен на 24 июля.

* Террористическая организация, запрещенная в России.