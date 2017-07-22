Во Франкфурте спасатели предотвратили падение строительного крана на дома

БЕРЛИН, 22 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Операция по демонтажу сломанного строительного крана, которая сопровождалась эвакуацией почти 800 человек из двух соседних со стройплощадкой многоэтажных домов, завершена во Франкфурте-на-Майне.

Заявление об этом опубликовано на официальной странице полиции Франкфурта в Twitter

"Спецоперация… в настоящее время завершена. Ограничения для транспорта в районе еще действуют, однако к заблокированным зданиям Japan-Center и Sparkasse будет открыт пешеходный доступ", — говорится в заявлении.

В пятницу у строительного крана произошла поломка стрелы, машина находилась в "нестабильном состоянии" и могла рухнуть, сообщила ранее полиция. На место аварии прибыл специальный кран, его монтаж длился всю ночь, а утром в субботу спасатели смогли начать разбирать сломавшуюся технику.

По данным правоохранителей, крановщику удалось самостоятельно спуститься из кабины на землю, он не ранен. Место вокруг строительной площадки с пятницы оцеплено. В настоящее время там производится демонтаж второго крана и вывоз техники.

​