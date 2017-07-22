Власти пообещали к осени восстановить дома в Балаклее, где горели склады

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Жилые дома и объекты социальной сферы, поврежденные в районе Балаклеи в Харьковской области из-за пожара на складе с боеприпасами, должны быть восстановлены до начала отопительного сезона, сообщает Харьковская областная администрация со ссылкой на губернатора Юлию Светличную.
Сообщается, что в восстановлении Балаклеи задействована 21 строительная компания, на данный момент работы завершены на 26 жилых домах (22% от общего количества поврежденных), в стадии завершения работы по оставшемуся 91 дому.
Коме того, Светличная сообщила, что в ближайшее время будут приняты все соответствующие решения для того, чтобы начать работу по покупке квартир семьям, жилье которых не подлежит восстановлению.
По данным областной администрации, в результате чрезвычайной ситуации 23 марта на 65-м арсенале в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде были повреждены 117 домов, из которых четыре подлежат сносу, в частном секторе — 228 домов, два разрушены. Повреждены также 14 объектов социальной сферы.