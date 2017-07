ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера ждет блестяще будущее, несмотря на сложные отношения со СМИ.

Трамп в пятницу принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Освободившееся место пресс-секретаря и главы пресс-службы Белого дома заняла заместитель Спайсера Сара Сандерс. По данным СМИ, причиной увольнения Спайсера стало его несогласие с решением президента выдвинуть на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.

"Шон Спайсер – прекрасный человек, с которым ужасно плохо обращались фекй-ньюз – но его будущее прекрасно", - написал Трамп в своем Twitter.

Sean Spicer is a wonderful person who took tremendous abuse from the Fake News Media - but his future is bright!