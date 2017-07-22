Трамп-младший и Манафорт ответят на вопросы сенаторов до слушаний

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший руководитель предвыборного штата Трампа Пол Манафорт согласились предоставить юридическому комитету сената документы и ответить на вопросы сенаторов в частном порядке перед слушаниями 26 июля, сообщил глава комитета Чак Грэсли.

"Дональд Трамп-младший и Пол Манафорт через своих адвокатов согласились на переговоры о передаче комитету документов и ответить на вопросы членов комитета и их сотрудников до открытых слушаний", — сообщил сенатор.

Он сообщил, что в связи с этим комитет не направляет официальную повестку на дачу показаний сыну президента и Манафорту, но оставляет за собой право сделать это, если они откажутся от дачи оказаний.

Ранее сообщалось, что в среду, 26 июля, в сенатском юридическом комитете состоятся слушания на тему "Надзор за исполнением закона о регистрации иностранных агентов и о попытках влияния на выборы в США: уроки, полученные при нынешней и предыдущих администрациях". В числе участников слушаний были заявлены сын президента США Дональд Трамп-младший, бывший руководитель предвыборного штаба главы государства Пол Манафорт и руководитель Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Ожидалось, что также выступит бывший журналист газеты Wall Street Journal Гленн Симпсон из Fusion GPS, которая, по информации СМИ, занималась составлением компромата на Дональда Трампа. Последний отказался от дачи показаний, в связи с чем комитет направил повестку для явки в конгресс для дачи показаний.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использована лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.