ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан считает полезным диалог с РФ по противодействию терроризму.
При этом он назвал "абсурдным" диалог по кибербезопасности, который велся при прошлой администрации. "У нас с ними был диалог в бытность администрации Обамы по кибербезопасности, но ничего такого, что бы помогло предотвратить кибервзломы в избирательную систему. Это было просто абсурдно", — заявил Бреннан.
Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Расследование также ведет специально назначенный прокурор. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".