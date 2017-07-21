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В мире

Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта (341)
23:5821.07.2017
(обновлено: 00:02 22.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фотоПрезидент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов "на всех уровнях" с Израилем из-за установки металлоискателей на Храмовой горе, передает официальное палестинское агентство ВАФА.

Мусульмане на молитве у Львиных ворот в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Арабы стали молиться на улицах Иерусалима в знак протеста

"Заморозить контакты с государством-оккупантом на всех уровнях до тех пор, пока Израиль не отменит свои меры, направленные против палестинского народа в целом, а также города Иерусалим и мечети Аль-Акса в частности", — сказал Аббас, слова которого приводит палестинское агентство.

Аббас подчеркнул, что считает мотивацию решения Израиля ввести систему электронных пропускных пунктов на Храмовой горе надуманной, а саму меру – "прикрытием для установления контроля над мечетью Аль-Акса и уклонения от мирного процесса (с Палестиной – ред.)".

Глава государства заверил, что продолжит оказывать "всю возможную поддержку" гражданам Палестины, представителям коммерческих и иных организаций, базирующимся в Иерусалиме. "Для этой цели мы решили ассигновать еще 25 миллионов долларов, — указал Аббас. – Я призываю палестинских бизнесменов и представителей других предприятий нашей страны, а также арабские и исламские фонды объединить усилия для общей цели".

Мусульмане на молитве в Старом городе Иерусалима
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мусульманам младше 50 лет запретили молиться на Храмовой горе в Иерусалиме
Кроме того, президент арабской страны призвал всех работников правительственных, частных и общественных учреждений пожертвовать свои средства ради палестинцев, проживающих в Иерусалиме.

Установка металлоискателей у входов на Храмовую гору и поголовные проверки посетителей стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

Многие верующие отказываются проходить досмотр и устраивают молитвы прямо на улицах Старого города, что становится причиной стычек с полицией. Израильские власти опасаются, что в пятницу, день самых массовых богослужений, масштабы протеста значительно возрастут, и волнения распространятся на другие иерусалимские кварталы, палестинские территории и районы проживания арабов-израильтян.

Мусульмане протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мусульмане отказались молиться на Храмовой горе из-за металлодетекторов
Израиль отвергает обвинения оппонентов в стремлении использовать трагедию недельной давности для того, чтобы расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии. Израильские лидеры заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением исламской администрации — "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором крупномасштабных эскалаций ближневосточного конфликта с множеством жертв с обеих сторон.

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