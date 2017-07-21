В Польше второй день продолжаются массовые акции протеста

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Массовые акции протеста против судебной реформы второй вечер подряд проходят в крупных польских городах, по данным местных СМИ, в них участвуют тысячи человек.

В Варшаве акция протеста в пятницу проходит у здания парламента и Верховного суда страны. Ее участники требуют от правящей партии "Право и справедливость" соблюдения конституции и демократических норм.

"Мы должны добиваться уважения конституции, закона законов, основополагающего закона, потому что мы — конституция. Это она гарантирует нам свободу", — заявил в ходе протестов бывший глава Конституционного суда страны Анджей Жеплиньский, передает агентство PAP.

В акции принимают участие представители оппозиционных партий, а также Комитета охраны демократии. По данным СМИ, протест проходит спокойно. Часть улиц в польской столице заблокирована.

Policja usunęła z jezdni protestujących, ponieważ blokowanie drogi jest naruszeniem Prawa o ruchu drogowym — Mariusz Mrozek z @Policja_KSP pic.twitter.com/WBA9Hnpk4Z — PAP (@PAPinformacje) 21 июля 2017 г.

​Официальных данных о количестве протестующих пока нет, по данным СМИ, у здания сената в настоящее время остаются несколько сотен человек. Сенаторы уже более 12 часов обсуждают спорный законопроект о Верховном суде, который накануне был принят сеймом Польши.

Аналогичные протесты против судебной реформы проходят также в других польских городах — Вроцлаве, Познани, Торунь, Катовицах, Люблине, Белостоке, Старгарде, Эльблонге, Кракове.

Масштабные акции протеста начались в Польше в четверг, после принятия сеймом вызвавшего критику со стороны оппозиции закона о Верховном суде. По данным городской ратуши, только в Варшаве в протесте приняли участие 50 тысяч человек.

В настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленных акций протеста сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны. Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.