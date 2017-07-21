СМИ: в США из Испании доставили подозреваемого в терроризме

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Власти США доставили в страну из-за рубежа Али Шарафа Дамаче, подозреваемого в сотрудничестве с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ) и заговоре против автора мультфильма про пророка Мухаммеда, сообщила газета New York Times.

Американские власти подозревают, что Дамаче был рекрутером "Аль-Каиды*" и участвовал в заговоре с целью убийства шведского мультипликатора, который изобразил пророка Мухаммеда в мультфильмах, добавляет издание.

Дамаче был доставлен в США из Испании, ему были предъявлены обвинения в федеральном суде Филадельфии в пятницу. New York Times полагает, что факт проведения данного процесса в гражданском суде и содержание Дамаче в обычной тюрьме может говорить о том, что администрация Трампа отступает от своего обещания содержать всех иностранных террористов в Гуантанамо.

Ранее сообщалось, что у подозреваемого двойное гражданство — Ирландии и Алжира. С января 2009 года по март 2010 года он "вел преступную деятельность" в США, что подтверждается электронной перепиской, сообщала ранее El Mundo.

* Террористическая организация, запрещенная в России.