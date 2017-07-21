Эмир Катара считает, что его страна справилась с последствиями санкций

КАИР, 21 июл — РИА Новости. Катар справился с последствиями санкций арабских стран, они не оказали критичного влияния на жизнь в стране, заявил катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Жизнь в Катаре идет своим чередом, несмотря на блокаду", — сказал эмир Катара в первом публичном выступлении после обострения кризиса в отношениях с четырьмя арабскими странами. Телеобращение транслировалось по катарскому спутниковому телеканалу "Аль-Джазира".

По его словам, благодаря принятым правительством мерам, жители страны даже не почувствовали каких-либо перемен в повседневной жизни.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Самыми болезненными для Катара стали меры, принятые его соседями и партнерами по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн не только прервали дипломатические отношения, но и закрыли границы и запретили своим подданным посещать Катар, а катарцам предписали в течение двух недель покинуть территории своих государств.