Катар считает, что кампания против страны была спланирована заранее

КАИР, 21 июл — РИА Новости. Кампания арабских стран против Катара была спланирована заранее, однако она не увенчалась успехом, заявил катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Стало очевидно, что эта кампания была спланирована заранее. Те, кто ее планировал и осуществлял, действовали против суверенитета Катара, делали заявления, направленные на то, чтобы очернить Катар в глазах мирового сообщества", — сказал эмир Катара в первом публичном выступлении после обострения кризиса в отношениях с четырьмя арабскими странами. Телеобращение транслировалось по катарскому спутниковому телеканалу "Аль-Джазира".

По его словам, этот план провалился, так как никто не поверил антикатарской пропаганде. "Поэтому ряд арабских и неарабских стран, у которых есть свое собственное мнение, поддержали нас или, по крайней мере, не приняли участие в блокаде Катара, несмотря на шантаж", — сказал шейх Тамим.

Он подчеркнул, что на Западе никто не поверил обвинениям в терроризме, которые выдвигались в адрес Дохи со стороны четырех арабских стран. "Эти обвинения преследуют исключительно политические цели", — пояснил он.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.