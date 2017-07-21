Шон Спайсер ушел с поста пресс-секретаря Белого дома в разгар баталий

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Шон Спайсер, нелюбимый прессой пресс-секретарь Белого дома, подал в отставку в пятницу. На посту, который предполагает ежедневную пикировку с журналистами, Спайсер запомнился непривычной резкостью, журналисты платили ему той же монетой. Спайсер продержался на посту пресс-секретаря ровно полгода и ушел в разгар баталий вокруг администрации Дональда Трампа, которая пытается продвигать свои политические приоритеты на фоне скандалов.

"И точка!"

Спайсер пришел руководить пресс-службой Белого дома после неожиданной победы Дональда Трампа на выборах, ошеломившей американское общество. В этом качестве на Спайсера, в прошлом политического стратега, обрушились все споры вокруг администрации Трампа, все скандалы и вся неприязнь прессы, которая в подавляющем большинстве поддерживала на выборах Хиллари Клинтон. Однако Спайсер решил практически в одиночку пойти в контратаку и уже на первом выступлении в день инаугурации Трампа поразил видавший виды вашингтонский бомонд.

Невысокий ростом, тараторящий, повышающий голос Спайсер выступил с агрессивными нападками на журналистов, сообщивших, что на инаугурации Трампа было меньше зрителей, чем за четыре года до этого. "Это самая большая толпа, которая когда-либо присутствовала на инаугурации, и точка!" — заявил Спайсер на повышенных тонах. Немедленно в интернете родился новый мем: заведомо абсурдные высказывания в сопровождении спайсеровского "И точка!". Пытаясь защитить подсчеты Спайсера, советник Трампа Келиэнн Конуэй изобрела неудачную формулировку "альтернативные факты", за которую подверглась уничтожающей критике СМИ.

Брифинги Спайсера быстро стали главным политическим шоу в прямом эфире. Спайсер яростно отбивался от вопросов десятков журналистов, иногда сбиваясь на резкость: "Вы можете перестать перебивать вопросы других?!" При этом он не делал различия между захватившими американский мейнстрим слухами о "российском вмешательстве в выборы" и незначительными деталями. Спайсер публично третировал журналиста, который по ошибке написал, будто из Белого дома убрали бюст правозащитника Мартина Лютера Кинга (на самом деле бюст обнаружился за дверью). А когда газета New York Times написала о том, что президент Трамп частенько бродит по Белому дому в халате, Спайсер желчно заявил: "Не думаю, что у президента есть халат", за что удостоился насмешек — в частности, потому, что Трампа в прошлом неоднократно фотографировали в халате. За эти и другие высказывания недовольные журналисты прозвали Спайсера "багдадским Бобом" — так называли министра иностранных дел Ирака, восхвалявшего Саддама Хусейна.

Не в своей тарелке



Спайсер запомнился также многочисленными "ляпами" и курьезными ситуациями. Еще одним мемом стал ярко-зеленый галстук, в котором Спайсер явился на один из брифингов. В другой раз значок с изображением флага США на пиджаке Спайсера оказался перевернут вверх ногами — перевернутый флаг в США воспринимают как символ неудач Америки.

Спайсер постоянно допускал оговорки — например, перепутал имя канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его "Джо", а на другом брифинге отметил "криминальную важность международного сотрудничества". Однажды Спайсер выложил в свой Twitter набор случайных символов — журналисты предположили, что он неумело использовал режим двухфакторной идентификации через телефон и по ошибке опубликовал пароли к своему аккаунту в Twitter.

Когда шеф Спайсера Дональд Трамп написал в Twitter нечто нечленораздельное (несуществующее слово covfefe — видимо, результат опечатки), Спайсер туманно заявил, что "люди знают, что это значит", за что его вновь высмеяли. Впрочем, трудности Спайсера были отнюдь не придуманными. Он был вынужден защищать и оправдывать высказывания Трампа, который часто менял позицию по многим вопросам и говорил взаимоисключающие вещи. Часто было очевидно, что Спайсер недостаточно знает о мотивах и действиях Трампа, не получает от президента достаточно информации, но все равно пытается защитить его и из-за этого попадает впросак. Как следствие, Спайсер постоянно сбивался на грубость в адрес журналистов, игнорировал их вопросы или отвечал совсем не на те вопросы, которые были заданы. Так, чтобы объяснить твит президента о том, что уволенный глава ФБР Джеймс Коми прослушивал телефоны Трампа, Спайсер сослался на Fox News, но получил отповедь от самого канала, где опровергли слова Спайсера. Позже сам Трамп признал, что прослушка его предвыборного штаба не доказана.

Неудивительно, что Спайсер неоднократно срывался, а однажды и вовсе забыл неписаное правило публичной дискуссии — не сводить аргументацию к Гитлеру. Комментируя обвинения в адрес властей Сирии, что они применили химоружие, Спайсер заявил, что "даже Гитлер не применял химическое оружие", забыв о Холокосте, в ходе которого нацисты убили при помощи газа 6 миллионов мирных жителей-евреев, а также десятки тысяч представителей других национальностей. Последовал скандал, многие общественные деятели призвали к отставке Спайсера, и он был вынужден публично извиняться за то, что подвел президента и весь Белый дом.

Голова в кустах



Журналисты сполна платили Спайсеру за грубость: многие вопросы к нему были откровенно спекулятивными. Как бы Спайсер ни старался свернуть на позитив — экономический рост, новые рабочие места, предложения администрации по реформам — следующий вопрос неизменно касался "сговора Трампа с Россией" на выборах, в который верят многие СМИ в США. Кремль, как и Белый дом, эти обвинения отрицает и называет абсолютно безосновательными.

За свою резкость Спайсер стал любимым персонажем пародий и насмешек. В передаче Saturday Night Live комик Мелисса Маккарти изображала Спайсера, который готов опрокинуть свою трибуну на журналистов, бесцеремонно затыкает им рот и обрызгивает водой из игрушечного пистолета (при этом корреспондент CNN в передаче изображен сидящим в клетке). Спайсеру не давали прохода на публике. Так, в марте его преследовала в магазине гражданка США индийского происхождения, кричавшая, что Спайсер изменил родине, работал на "фашиста" Трампа и помог России добиться избрания Трампа. Женщина сама снимала происходящее на мобильный телефон. Спайсер принял женщину за иммигрантку и предложил ей быть благодарной за то, что ей разрешили находиться в США. За эти слова Спайсера немедленно назвали в СМИ расистом.

Спайсер пытался манипулировать прессой — например, проводил ограниченные брифинги с участием только некоторых журналистов, игнорировал наиболее заядлых критиков администрации, устраивал брифинги без камер, чтобы не "мелькать" слишком много по телевидению. Однако пул Белого дома сплотился против Спайсера, и попытки пресс-секретаря уйти в тень кончались лишь всеобщим возмущением прессы. Телеканал CNN мог часами рассказывать о том, как Спайсер обделил американцев, проведя брифинг без камер. В день увольнения директора ФБР Джеймса Коми журналисты заметили Спайсера на лужайке возле Белого дома, но пресс-секретарь так и не вышел к ним. Тогда газета Washington Post написала о том, что Спайсер прятался "в кустах". После громких протестов Белого дома журналисты пошли на смягчение формулировки, заявив, что видели Спайсера не "в кустах", а "среди кустов".

Постепенно Спайсер отходил от ежедневного общения с прессой. За последние два месяца он провел лишь несколько брифингов, все чаще за него говорила более спокойная и менее конфронтационная заместитель пресс-секретаря Сара Сандерс. В последний месяц перед отставкой Спайсера Белый дом провел лишь один брифинг на камеру, избегая публичной конфронтации с прессой.

Об отставке Спайсера слухи ходили едва ли не с момента его назначения. Однако он продержался на своем посту ровно полгода после инаугурации и ушел в отставку неожиданно — СМИ считают, что из-за несогласия с решением Трампа назначить новым директором по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи. Спайсер уточнил, что проработает в администрации до конца августа. Куда он двинется дальше, неизвестно.

Бывшие пресс-секретари Белого дома обычно уходят на высокооплачиваемые должности комментаторов в СМИ, а затем — в корпоративный пиар. Пресс-секретарь Барака Обамы Роберт Гиббс стал руководителем по связям с общественностью в корпорации McDonald's, его преемник Джей Карни стал старшим вице-президентом по пиару в интернет-гиганте Amazon, а последний пресс-секретарь при Обаме Джош Эрнест ушел на NBC и, вероятно, тоже присматривается к денежным корпоративным должностям. Спайсера, который вызывал ненависть у многих журналистов и бескомпромиссно воевал с ними, трудно представить респектабельным лоббистом. Так что Спайсер уходит из Белого дома в никуда. Вместо Спайсера отбиваться от атак журналистов будет его экс-заместитель Сара Хакаби-Сандерс, которая станет новым пресс-секретарем Белого дома.