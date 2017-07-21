Катастрофу над Синаем нельзя расследовать в короткий срок, считают в Египте

КАИР, 21 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Катастрофа российского лайнера в небе над Синаем, как и другие подобные авиакатастрофы в мире, не может быть расследована в короткий срок, сказала в беседе с РИА Новости египетский депутат член комитета по туризму и гражданской авиации Зейнаб Салем.

В среду источник, близкий к российско-египетским переговорам по возобновлению авиасообщения, заявил РИА Новости, что Москва все так же считает Египет небезопасной страной для российских туристов. При этом он указал на то, что российская сторона выразила обеспокоенность отсутствием подвижек в расследовании авиакатастрофы A321 над Синаем. В свою очередь египетская сторона, по словам собеседника, не желает увязывать расследование обстоятельств крушения самолета с возобновлением полетов.

"Этот трагический инцидент произошел в конце октября 2015 года, а расследования авиакатастроф, как правило, занимают много времени. Это могут быть годы. Не было случаев быстрого завершения таких расследований", — сказала депутат, комментируя заявления российского источника.

В то же время, она подчеркнула, что в Египте с уважением относятся к суверенному решению России о сроках возобновления авиасообщения между двумя странами.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Изначально в Египте расследование проводила международная техническая комиссия, однако потом расследование было передано Генеральной прокуратуре государственной безопасности в связи с подозрением на наличие "криминального следа". В то же время, официально Египет до сих пор не признал данную катастрофу террористическим актом.