Землетрясение в Эгейском море: туристы в зоне бедствия

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Анализ сообщений, поступавших в течение суток после землетрясения в Эгейском море, которое нанесло серьезный ущерб популярным среди россиян туристическим направлениям в Греции и Турции, показал, в какой степени непредвиденные стихийные бедствия могут повлиять на отдых туристов.

Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет.

Колебания ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. Землетрясение не привело к серьезным разрушениям, сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.

Остров Кос столкнулся с еще более серьезными последствиями. Помимо того, что большая часть пострадавших находится именно на греческой территории, на острове были разрушены некоторые достопримечательности и объекты инфраструктуры. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

Ущерб на острове Кос

Землетрясение в морских глубинах спровоцировало цунами с амплитудой 25 сантиметров. Наибольший ущерб нанесён порту Коса, который не смог даже принять пассажирский паром Blue Star Paros.

Символом, пострадавшим от разрушительной силы землетрясения, стала мечеть Дефтердар, которая была построена в 1725 году во время османского владычества и является одной из главных достопримечательностей острова Кос. Ее минарет рухнул на главную площадь столицы острова под ударами стихии. Подземные толчки также нанесли серьезный урон средневековой крепости ордена госпитальеров.

В остальном, как заверил Халкидиос, речь идет о ветхих строениях, построенных еще до введения архитектурных норм, учитывающих опасность землетрясения.

К счастью, аэропорт на острове Кос не пострадал. Спустя несколько часов после основных подземных толчков воздушная гавань продолжила работать в обычном режиме. Об этом сообщил министр по делам защиты граждан — замглавы МВД Греции Никос Тоскас на пресс-конференции после посещения острова.

"Никаких проблем с аэродромом нет, он работает в обычном режиме. Чартеры с туристами прибывают по расписанию, всех их принимает аэродром", — сказал Тоскас.

По его словам, гостиницы и больницы не повреждены, ущерб нанесён в основном старым зданиям довоенной постройки.

Туристы в зоне бедствия

Российские туристы не пострадали при землетрясении, но и в Бодруме, и на Косе большинство из них были вынуждены покинули отели. Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

Один из служащих отеля рассказал, что около полвторого ночи все вокруг вдруг задрожало, начало ходить ходуном. "Я в это время был на дежурстве в отеле. Мы все — и персонал, и туристы — вскочили, выбежали на улицу. Я лично пробежал по всем номерам отеля, убедился, что все наши клиенты покинули здание. Первый толчок продолжался несколько секунд, было очень страшно. Всю ночь мы провели в саду отеля, было еще много афтершоков", — рассказал он.

Представители турбизнеса вскоре уточнили, что на Косе пострадали здания 1920-1930-х годов постройки и древние церкви, старинные здания венецианского периода в историческом центре дали трещину.

"Гостиничная инфраструктура на острове новая, гостиницы не пострадали. Руководитель одного из крупных отелей сообщил, что туристы ночью спали на улице, но сейчас в целом ситуация нормальная, сейчас все возвращаются в номера", — сообщил управляющий директор компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис.

В компании TUI сообщили, что с их туристами в Турции все в полном порядке. "Сейчас поступают звонки от туристов, которые в России и собираются на отдых в Турцию. Мы всех спешим успокоить — ситуация на курортах стабильная. Туристическая инфраструктура не пострадала. Мы в оперативном режиме получаем информацию от наших партнеров", — говорится в сообщении компании.

Рекомендации Ростуризма

Ростуризм рекомендовал российским туристам на курортах Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности.

"В сложившейся ситуации туристы имеют право обратиться к туроператору с заявлением о досрочном прекращении тура либо отказе от тура. Туроператоры могут содействовать туристам, желающим досрочно прервать тур, в приобретении обратных билетов (при наличии такой возможности). В соответствии с законодательством РФ возврат средств за неиспользованные дни тура не предусмотрен. В случае отказа от тура туристу возвращаются средства за вычетом фактически понесенных расходов, которые подтверждаются туроператором документально", — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, в случае прерывания тура туристу будет представлена возможность без доплаты досрочно вернуться домой — при условии наличия места в самолете.

По имеющейся у Ростуризма информации, туроператоры находятся во взаимодействии с отдыхающими и готовы оказать им необходимую поддержку. Актуальную информацию о ситуации туристы и их родственники могут получить по телефонам горячих линий, действующих у туроператоров.

Уезжать или оставаться

Решение о том, в каком размере будут возмещаться средства в случае отказа от тура в турецкий Бодрум или на греческий Кос, оказавшиеся в зоне землетрясения в Эгейском море, принимает исключительно туроператор, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы Федерального агентства по туризму Евгений Гайва.

В Ростуризме сообщали, что сначала в основном шли звонки от тех, кто выражал намерение досрочно прервать туры, но к вечеру ситуация изменилась.

Руководитель пресс-службы подтвердил, что на горячую линию стали звонить люди, которые находятся в России и интересуются, существует ли возможность отказаться от тура и получат ли они компенсацию за неиспользованную поездку.

"Мы поясняем, что на полную компенсацию рассчитывать не стоит, а за вычетом фактических расходов какая-то часть денег может быть возвращена. Вопросы по прерыванию тура тоже поступают. В обоих случаях мы поясняем, что туристы должны взаимодействовать со своими туроператорами, так как только они решают, как поступать в подобных ситуациях", — сказал он.

В ведомстве уверены, что делать выводы об изменении спроса на туристические направления Турции и Греции пока преждевременно. Граждане пока только наводят справки, как им лучше поступать в такой непредвиденной ситуации, но конкретных действий пока не предпринимают.

Туристические компании после землетрясения в Эгейском море пока не зафиксировали массовых отказов от ранее приобретенных туров в Бодрум и на остров Кос.

Сейсмоопасные туристические направлениея

Отправляясь в туристическую поездку за рубеж, гражданам стоит беспокоиться не только об условиях предстоящего отдыха, но и о его безопасности. Путешественникам приходится учитывать эпидемиологическую обстановку в той или иной стране, террористические угрозы, а также риски стихийных бедствий. Вот лишь некоторые данные о землетрясениях, которые произошли в 2016 году на популярных среди российских туристов направлениях.

7 декабря толчок магнитудой 6,5 произошел у северной части индонезийского острова Суматра (Индонезия). Было разрушено много мечетей, мест общественного пользования и жилых домов. Число жертв землетрясения достигло 92, в больницы доставлено около 500 пострадавших.

30 октября сильное землетрясение произошло в центральной Италии. По данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда составила 6,5. Многочисленные разрушения были зафиксированы примерно в 100 населенных пунктах четырех итальянских областей: Марке, Умбрии, Лацио и Абруццо, около 40 тысяч человек остались без крыши над головой.

В ночь на 24 августа сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в центральной части Италии. Разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Колебания земной поверхности ощущались во многих итальянских городах, в том числе в Риме, Флоренции и Болонье. В результате стихийного бедствия погибли 299 человек, несколько сотен человек получили ранения и более трех тысяч лишись крыши над головой.

2 июня землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья индонезийского острова Суматра. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к западу от города Сунгайпенух. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,8 километра. В результате землетрясения 14 человек пострадали, обрушились несколько зданий.

2 марта землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Индийском океане к западу от индонезийского острова Суматра и вызвало панику на острове. Эпицентр подземного толчка находился в 682 километрах к юго-западу от острова Ментавэй, лежащего у северо-западного побережья Суматры. Очаг залегал на глубине всего 10 километров под поверхностью Индийского океана.

6 февраля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в южной части острова Тайвань. Толчки были зафиксированы в 25 километрах к югу от города Юйцзин (Yujing). Очаг располагался на глубине 10 километров. В результате землетрясения наиболее сильно пострадал город Тайнань. Жертвами стихийного бедствия стали 36 человек.