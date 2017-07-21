Трамп поблагодарил Спайсера за работу на посту пресс-секретаря Белого дома

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Шона Спайсера за работу на посту пресс-секретаря Белого дома.

В пятницу стало известно, что Спайсер покидает свой пост, но останется работать в администрации США до конца августа.

"Я благодарен Шону Спайсеру за работу от лица моей администрации и американцев. Я желаю ему успехов на новом поприще – обратите внимание на его огромные телевизионные рейтинги!", — говорится в заявлении Трампа, которое на брифинге зачитала преемница Спайсера на посту пресс-секретаря Сара Сандерс.

Она также зачитала заявление президента в связи с назначением Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

"Он поможет реализовать ключевые элементы нашей повестки дня, возглавляя команду по коммуникациям", — отмечается в заявлении главы государства.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Спайсер подал в отставку из-за разногласий с Трампом по кадровым вопросам. По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Трамп предложил Спайсеру остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой", уточняет газета.