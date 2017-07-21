Глава Пентагона предположил, что главарь ИГ* аль-Багдади жив

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис предполагает, что лидер группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу-Бакр аль-Багдади жив, сообщает агентство Рейтер.

По словам министра, аль-Багдади по-прежнему "играет роль" в деятельности ИГ*.

Ранее иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

До этого в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.