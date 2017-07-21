Экс-глава АНБ и ЦРУ: мы были бы не прочь взломать почту "Единой России"

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-глава АНБ и ЦРУ Майкл Хайден считает, что взлом партийной переписки, в котором США обвиняют Россию, является нормальной работой спецслужб. По его словам, США были бы рады проделать "то же самое" в отношении "Единой России".

"Я как бывший директор АНБ должен сказать, что взлом электронной почты — это уважаемая традиция государственного шпионажа", — заявил Хайден на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, обсуждая предположения о взломе "российскими хакерами" компьютеров Демократической партии.

"Если бы мы в АНБ смогли получить внутреннюю информацию "Единой России" теми же методами — то поехали, не надо идти к начальству за разрешением. Такая у нас работа", — добавил Хайден.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".