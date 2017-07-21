ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Число жертв мирного населения в результате боевых действий в Донбассе с 1 января по 21 июля увеличилось на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года, заявил журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"За период этого года мы подтвердили более 320 случаев жертв среди мирного населения, 59 были убиты и более 260 ранены. По сравнению с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", — сказал Хуг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.