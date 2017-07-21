В ОБСЕ назвали число нарушений перемирия в Донбассе с 15 июля

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе с 15 июля превысило 1,5 тысячи, заявил журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"Начиная с 15 июля, количество нарушений прекращения огня, которые фиксировались ежедневно, превышало 1,5 тысячи таких нарушений, за исключением 18 июля", — сказал Хуг.