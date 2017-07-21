Минфин США ввел санкции против гражданина России Барханоева за связи с ИГ*

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Минфин США ввел санкции в отношении гражданина РФ, уроженца Ингушетии Малика Барханоева, который обвиняется в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), говорится в сообщении, поступившем в пятницу в распоряжение РИА Новости.

"Барханоев сначала приехал в Сирию через Турцию и посетил террористический тренировочный лагерь. После завершения подготовки Барханоев присоединился к группировке ИГ* в Сирии", — указано в сообщении.

Кроме того, согласно этой информации, Барханоев признавался, что воевал на стороне ИГ*, находился в сирийском городе Манбидж.

*Террористическая организация, запрещенная в России