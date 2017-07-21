Microsoft получила контроль над доменами хакерской группы Fancy Bear

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Корпорация Microsoft получила контроль над доменными адресами хакерской группы Fancy Bear, о связях которой с Россией утверждали американские политики, сообщает издание Daily Beast. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Хакеров из "Fancy Bear" обвинили в разработке вируса для взлома Mac

По данным издания, в прошлом году корпорация подала иск на хакерскую группу Fancy Bear в федеральный суд штата Вашингтон, обвиняя группу во вторжении в компьютерную сеть, регистрации доменных имен, являющихся торговой маркой организации, с целью перепродажи и посягательстве на торговые марки Microsoft. Компания подал иск с просьбой временно конфисковать 22 доменных адреса Fancy Bear.

Корпорация потребовала получения контроля над доменами группы, такими как "livemicrosoft[.]net" и "rsshotmail[.]com", которые регистрировались хакерской группой за 10 долларов каждый. После того, как домены оказываются под контролем Microsoft, представители корпорации ждали передачи зашифрованных сообщений через эти ресурсы. Таким образом, отмечает издание, Microsoft борется с хакерами, не вызывая их в суд напрямую.

Сообщается, что Microsoft в иске не упоминает Россию, но описывает хакерскую группу как анонимную "сложно организованную и обеспеченную ресурсами организацию".

Окружной судья Джеральд Брюс удовлетворил просьбу Microsoft и издал указ регистраторам доменных имен изменить доменные адреса, чтобы они указывали на Microsoft. В ответ на это, Fancy Bear начали регистрировать другие домены, после чего Microsoft снова обратилась в суд. По информации издания, к марту Microsoft получила доступ к 70 доменных адресов.

"Способ, которым Microsoft захватывает их домены… увеличивает затраты Fancy Bear", — заявил главный специалист по разведке организации ThreatConnect Кайл Эймке. В судебных документах корпорация заявила, что ее действия "оказали значительное влияние" на операции хакеров.

Ранее американские СМИ и спецслужбы бездоказательно обвиняли группу хакеров Fancy Bear в работе на РФ и подозревали в связях с ГРУ.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства, ограничиваясь голословными декларациями. С подобными заявлениями выступали представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также президент Франции Эммануэль Макрон во время своей избирательной кампании. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.