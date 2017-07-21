Лавров назвал изъятие российской дипсобственности в США "грабежом"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает изъятие дипломатической собственности РФ в США "прямым грабежом".

"Это просто прямой грабеж. Международное право полностью на нашей стороне, и мы будем действовать на основании международного права, чтобы заполучить ее (дипсобственность — ред.) обратно", — заявил Лавров в интервью телеканалу NBC News.

По мнению Лаврова, решение об изъятии дипломатической собственности РФ в США было принято администрацией Барака Обамы для того, чтобы сделать жизнь администрации нового президента Дональда Трампа "совершенно невыносимой".

Он также призвал не верить мнению, что российская дипсобственность была арестована за якобы вмешательство РФ в выборы США. "Не верьте этому вранью, потому что в официальной ноте, которую мы получили от госдепа, не было ничего сказано про причины, почему эта собственность изъята", — сказал Лавров.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.