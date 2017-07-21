Лавров рассказал, что чувствовал во время встречи с Трампом в Белом доме

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что чувствовал во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

В мае Лавров встретился с Трампом в Белом доме. Поездка Лаврова в США стала ответом на визит в Москву 12 апреля Рекса Тиллерсона. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала американский госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял президент Владимир Путин.

"Вы имеете в виду, что я чувствовал, когда был в Овальном кабинете (Белого дома)? В принципе ощущения были такие же, как когда я встречался в Овальном кабинете с президентом Бараком Обамой и (Джорджем) Бушем (младшим) до него (Трампа – ред.)", — сказал российский министр в интервью NBC News.

Лавров добавил, что на встречах в Белом доме с президентами США чувствовал также уважение к главам американской администрации, которые были легитимно избраны в соответствии с конституцией США, и "уважение ко всему, что они выбрали, чтобы сказать мне, представляя позицию Соединенных Штатов, представляя взгляд на то, как, по их мнению, должны выглядеть американо-российские отношения".