Экс-глава ЦРУ посоветовал США признать КНДР ядерной державой

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Решить ядерную проблему КНДР возможно путем признания этой страны ядерной державой в обмен на определенные обязательства с ее стороны, считает экс-директор ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Майкл Хайден.

"Счастливым исходом, полагаю, будет, если мы признаем, по крайней мере, неявно, Северную Корею как ядерную державу в обмен на некоторые ограничения с точки зрения того, сколько ядерной мощи, ядерного оружия они будут иметь", — заявил в пятницу Хайден, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.

Он считает, что в ближайшие годы КНДР разработает такие ракеты, которые смогут достигать Тихоокеанского побережья США.

"Эти ребята (КНДР – ред.) не сдадутся. Это было бы нелогично отказаться от такого вооружения (ядерного – ред.). Это вопрос выживания режима (КНДР – ред.)", — сказал Хайден.

По его мнению, руководство КНДР обратило внимание на судьбу лидеров в Ираке и Ливии, и теперь уверено, что "это то, что они (США и их союзники – ред.) сделают с вами, если вы откажетесь от такого оружия".

Режимы Саддама Хусейна в Ираке и Муамара Каддафи в Ливии были свергнуты при активном участии США и НАТО. Хусейн в итоге был казнен, а Каддафи убит повстанцами.