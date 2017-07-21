МИД Польши: поправки о сносе памятников не затрагивают захоронения солдат

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Внесенные в польское законодательство поправки к закону о декоммунизации, предполагающие снос советских памятников, не затрагивают захоронения солдат Красной Армии, Варшава не ставит целью осквернение памяти погибших, сообщили РИА Новости в польском МИД.

"Основная цель обновления закона… и внесенных в него поправок — разрыв с символикой тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу. Чествование этого строя через постоянную символику режима на улицах польских городов и сел близится к концу. Необходимо четко подчеркнуть, что закон не касается кладбищ и других мест захоронений советских военных. Поэтому целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши", — сообщили в ведомстве.

"Нет никаких предпосылок, которые предусматривали бы ликвидацию мест захоронений красноармейцев в публичных местах", — подчеркнули в министерстве.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.