СМИ узнали, как активистка Femen попала на брифинг Порошенко и Лукашенко

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Издательская группа "Картель" заявляет, что удостоверение, по которому на брифинг президентов Украины и Белоруссии была аккредитована активистка движения Femen, фальшивое.

Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что девушка, которая попыталась сорвать церемонию подписания документов в Киеве при участии президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко, является активисткой Femen, она была аккредитована на мероприятие как журналист одного из украинских СМИ. Позже в издании уточнили, что девушка была аккредитована якобы по удостоверению украинского издания "Деловая столица" (входит в группу "Картель").

"Сегодня на пресс-конференции в администрации президента Украины произошел инцидент. Одна из якобы журналисток пришла по фальшивому удостоверению издательской группы "Картель", в состав которой входит "Деловая столица". ЧАО (частное акционерное общество) "Картель" сообщает, что удостоверение данной особе никогда не выдавалось и удостоверение под этим номером принадлежит нашему штатному сотруднику", — говорится в заявлении редакции на сайте издания "Деловая столица".

По данным группы "Картель", удостоверение под номером 090 было выдано главному редактору изданий "Деловая столица" и "Власть денег" Ольге Сантарович. Редакция заявляет, что в связи с использованием фальшивого удостоверения издательской группы "Картель" было написано заявление в Нацполицию.

Президент Белоруссии в пятницу находится с официальным визитом на Украине, в рамках которого состоялись переговоры с украинским коллегой в формате "один на один" и в расширенном составе.